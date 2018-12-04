نتنياهو وبومبيو يتفقان على فرض عقوبات دولية ضد "حزب الله"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ المجلس الوزاري المُصغر باتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على فرض عقوبات دولية على حزب الله.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، أنه أبلغ "المجلس الوزاري المُصغر باتفاق مع مايك بومبيو على فرض عقوبات دولية على حزب الله".

وأضاف نتنياهو أن "هدف حزب الله من حفر الأنفاق هو إدخال مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وهو جزء من خطة واسعة لاحتلال الجليل"، متابع: "أبطلنا مفعول العديد من الأنفاق على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة".

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool نتنياهو: إسرائيل مستمرة في القيام بعمليات علنية وسرية لضمان أمنها

وقال نتنياهو، "طلبت من الأمم المتحدة اجتماعا طارئا في مجلس الأمن لبحث هذا العدوان".

واتهم نتنياهو لبنان بالسماح لحزب الله بحفر أنفاقا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، قائلا إن "لبنان تتحمل المسؤولية عن سماحها القيام بهذه الأعمال الاستفزازية على الحدود مع إسرائيل".

وبحسب نتنياهو فإن "نسبة القوات الإيرانية في سوريا وبالقرب من الحدود مع إسرائيل تراجعت بسبب العمليات الإسرائيلية".

وأكد نتنياهو أن "الولايات المتحدة تدعمنا بشكل كامل في عملية درع الشمال لتدمير أنفاق حزب الله".

وتابع نتنياهو بالقول: "طورنا قدراتنا العسكرية والتكنولوجية لمحاربة تهديد الأنفاق على الحدود الشمالية مع لبنان والجنوبية مع قطاع غزة".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان على استمرار عملية "درع الشمال"، وقال، خلال المؤتمر، إن العملية "تهدف إلى إحباط خطر حزب الله، وضرب التموضع الإيراني في الحدود الشمالية".

وأضاف أيزنكوت "قبل شهر حددنا موعد العملية لاستهداف أنفاق حزب الله الممتدة داخل الأراضي الإسرائيلية".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لعملية "درع الشمال" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمال البلاد قد يستخدمها "حزب الله" والقضاء عليها.