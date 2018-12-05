أوكرانيا تقترح على "الناتو" أفضل العقوبات ضد روسيا

يرى وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، أن "أفضل العقوبات ضد روسيا" هي وقف مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الحقيقة الأوروبية" على موقعها على الإنترنت عقب لقاء كليمكين مع وزراء خارجية "الناتو" في بروكسل، قوله: "تحدثنا عن وقف خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2"، كونه أفضل العقوبات ضد روسيا، فضلا عن إمكانية فرض حظر على بعض السفن الروسية من استخدام موانئ بعض الدول".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بوتين: أوروبا بحاجة لمشروع التيار الشمالي-2

هذا وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت في وقت سابق، أن بلادها تعتبر مشروع " التيار الشمالي 2 " مشروعا تجاريا، مشيرة إلى أهمية بقاء أوكرانيا كدولة ترانزيت للغاز.

والجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ويعارض بناء "التيار الشمالي 2" عدد من الدول، على وجه الخصوص أوكرانيا، التي تخشى فقدان مصدرا للدخل مقابل مرور الغاز عبر أراضيها، والولايات المتحدة، التي تمتلك خطط طموحة فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا مجتمعة، عن معارضتهم لمد هذا الخط، ، حيث إن قادة تلك الدول على يقين بأنه مشروع سياسي يهدف إلى تقويض سيادة العديد من الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي.