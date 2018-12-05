كوريا الجنوبية تنفي الأنباء حول زيارة كيم إليها قريبا

نفت الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الأعلام المحلية حول زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، إلى سيؤول في الفترة من 18 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر.

© REUTERS / Dong-A Ilbo تعرف إلى الحيوان الذي أهداه كيم جونغ أون لرئيس كوريا الجنوبية

موسكو — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "تشونان إيلبو" الكورية الجنوبية عن كبير موظفي الرئاسة للشؤون العامة، يون يونغ تشانغ، قوله: إن "المعلومات حول اقتراح إجراء الزيارة في الـ 18-20 من ديسمبر، ليست صحيحة".

مضيفا: "كما ذكر الرئيس (الجنوبي)، نحن منفتحون على الزيارة حتى نهاية العام ومطلع العام القادم، المهم قرار كوريا الشمالية".

هذا وفي وقت سابق، ذكرت القناة التلفزيونية الكورية الجنوبية "جي تي بي أس" نقلا عن مصدر حكومي مطلع في بيونغ يانغ، قوله، إن كيم جونغ أون، قد يزور سيؤول في الفترة من 18 إلى20 كانون الأول /ديسمبر، كون جدول أعماله بهذه الفترة يسمح بذلك.