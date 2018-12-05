زلزال يضرب سواحل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 7.3 درجة وقع قبالة كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي.

وبحسب تقرير الهيئة، فقد تم تسجيل الزلزال عند 04.18 صباحا بالتوقيت العالمي.

Extremely shallow and v powerful M7.6 #earthquake in S Pacific near Vanuatu and New Caledonia. Checking Pacific Tsunami Warning Centre for any info. Image via QuakeFeed app pic.twitter.com/KbnfcR0RlM — James Reynolds (@EarthUncutTV) December 5, 2018

وحدث مركز الزلزال على بعد 153 كلم جنوب شرقي مدينة تدين، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وبعد حدوث الزلزال أصدرت هيئة مراقبة الأمواج في كاليدونيا الجديدة تحذيرات بشأن احتمالية حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.

وتعد كاليدونيا الجديدة، تجمع خاص تابع لفرنسا يقع في أوقيانوسيا جنوب غربي المحيط الهادئ على بُعد 1210 كم (750 ميلًا) إلى الشرق من أستراليا وعلى بُعد 16,136 كم (10,026 ميلاً) إلى الشرق من الأراضي الفرنسية.

ويشمل الأرخبيل، الذي يعد جزءا من منطقة ميلانيزيا، كلاً من جزيرة غراند تير (وهي الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل) وجزر لوايوتيه وجزر شسترفيلد (التي تقع في بحر المرجان) وأرخبيل بيليب وجزيرة الصنوبر وعدد من الجزر النائية. ويطلق سكان كاليدونيا الجديدة على جزيرة غراند تير اسم لو كايو بالفرنسية، أي الحصاة.