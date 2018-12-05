أرقام الموت تنبعث من مطار إسطنبول الجديد

بعد قيام تركيا بتدشين مطار إسطنبول الدولي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي صنف كأكبر وأضخم مطار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

© REUTERS / Umit Bektas رئيس البرلمان التركي: مطار إسطنبول سيغير مسار الطيران العالمي

برزت إلى العلن حقائق وأرقام من نوع آخر تتعلق بهذا المطار الجديد، حيث كشفت صحيفة " أحوال " التركية عن أرقام الحوادث المميتة في مطار إسطنبول الجديد.

ونقلت الصحيفة عن نائب تركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي شاكر، معلومات عن حصول أكثر من 52 حادثة موت خلال عملية بناء المطار المشيد أخيرا خلال السنوات الخمس الماضية.

ونشر النائب التركي الأرقام التي تلقاها من مكتب التأمين الاجتماعي المحلي في إسطنبول على مختلف وسائل الإعلام، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يكون معلوما وللشعب حق معرفة الحقيقة الكاملة بشأن المطار التركي الجديد.

وكان مطار إسطنبول الكبير قد نشر عبر الائتلاف التجاري المسؤول عن بناء المطار وتشغيله أن عدد الوفيات بلغ 30 قتيلا فقط.