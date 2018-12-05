سلوفاكيا تطرد دبلوماسيا روسيا تزعم مشاركته في أنشطة تجسس

أعلن رئيس الوزراء سلوفاكيا، بيتر بيلليغريني، اليوم الأربعاء، أن بلاده طردت دبلوماسيا روسيا، بعد تقديم الاستخبارات العسكرية معلومات عن مشاركته في أنشطة تجسس على الدول الأعضاء في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

براتيسلافا — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن بيلليغريني قوله: "طردناه يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وغادر سلوفاكيا خلال 48 ساعة".

في سياق آخر، دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6"، أليكس يونغر في حديث بجامعة "سانت أندروز" في إسكتلندا، دعا روسيا، للتوقف عن "التقليل" من شأن بريطانيا وحلفائها، وجاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "تلغراف".

وفقا للصحيفة، دعا رئيس الاستخبارات البريطانية، روسيا أو أي دولة أخرى "تعتزم زعزعة" نمط الحياة البريطانية، التوقف عن "التقليل" من عزم وقدرات بريطانيا وحلفائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس "إم آي 6" شدد على أهمية تعزيز العلاقات الأمنية للمملكة المتحدة مع الحلفاء في أوروبا عشية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.