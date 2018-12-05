بالفيديو... "درع الشمال" تحت أعين "حزب الله" اللبناني

كشف الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني عن تفاصيل أشبه ما تكون بالكاملة لعملية "درع الشمال" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء في الشمال بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان.

ونشر الإعلام الحربي مقطعا لفيديو أظهر بوضوح تام عربات وآليات وحفارات وكافة معدات وجنود الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مسبقا أنها لكشف الأنفاق الهجومية التي حفرها الحزب اللبناني استعدادا للحرب المقبلة مع إسرائيل.

وقال "الإعلام الحربي": عند التاسعة من مساء أمس، حضرت آليات حفر وشاحنات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي، إلى المنطقة المقابلة لبلدة كفركلا، وتحديدا عند الترقيم الحدودي 431 و440."

وعند صباح اليوم (الأربعاء 5 كانون الأول/ ديسمبر)، حشد العدو قوة قوامها 12 آلية عسكرية وعددا آخر من آليات الحفر والجرافات، وتزامن ذلك مع وصول عدد من مراسلي وسائل الإعلام العبرية، حيث أعلن المتحدث باسم جيش العدو عن إطلاق عملية عسكرية في المنطقة باسم "درع الشمال"، للكشف عن أنفاق يزعم أنها تمتد من جنوب لبنان إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بحسب الإعلام الحربي.

وتابع على موقعه الإلكتروني: لاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن العملية التي بدأها سوف تستمر في الساعات القادمة، على أن تسير دوريات لفرق الهندسة على كامل الشريط الحدودي، وصولا إلى القطاع الغربي.

وفي السياق ذاته، أكدت تل أبيب أن نشاط الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية هو نشاط "دفاعي"، مشيرة إلى أن تنفيذه يتم في الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ظهر أمس الثلاثاء، قال إن "قوات جيش الدفاع اكتشفت نفقا إرهابيا خارقا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفركلا… وفي هذه الساعات تقوم قوات الجيش بخطوات عملياتية وهندسية في أعقاب اكتشاف النفق وتمهيدا لإحباطه".