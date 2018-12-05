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16:40 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

    لندن تجدد تمسكها بالاتفاق النووي الإيراني وتنتقد تجارب الصواريخ الباليستية

    © REUTERS / SIMON DAWSON
    العالم
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    جددت لندن تمسكها بالاتفاق النووي الإيراني، بينما انتقدت التجارب الصاروخية الإيرانية، ووصفتها بـ"الخطيرة والاستفزازية".

    القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية جيرمي هانت، في بيان اليوم الأربعاء: "تستمر المملكة المتحدة في دعم الاتفاق النووي التاريخي مع إيران بقوة، لكن التطوير المستمر لبرنامج الصواريخ الإيراني أمر خطير واستفزازي".

    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أرض جو أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني السنوي في 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.
    © AFP 2018 / Atta Kenare
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    وأوضح البيان أن "اختبار إيران صواريخ باليستية متوسطة المدى يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يؤكد كذلك أن أنشطته تتجاوز ما يمكن تبريره كدفاع وطني".

    وأكد البيان أن "هذا الاختبار، وعدة اختبارات أخرى سابقة، لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يدعو إيران للتراجع عن أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية والمصممة لتكون قادرة على تسليم الأسلحة النووية".

    وأشار الوزير إلى أن لندن حثت مجلس الأمن على "ضمان وقف إيران تلك الأنشطة في تحدي لإجراءات مجلس الأمن الأساسية، وكذلك ضمان أن إيران وجميع الدول الأعضاء يمتثلون للقرارات التي تمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ من وإلى إيران"، بحسب البيان.

    وتابع: "سنواصل إثارة هذه المخاوف مباشرة مع إيران وتنسيق ردودنا مع الشركاء. يجب على إيران أن توقف هذه الأعمال الاستفزازية المزعزعة للاستقرار".

    وأتهم وزير الخارجية الأمريكي، السبت الماضي، إيران بأنها أجرت اختبارا لصاروخ متوسط المدى وقال على "التويتر"، قائلا إن "إيران تنتهك قرار مجلس الأمن 2231 وطلب من إيران بالكف عن التجارب الصاروخية، وقبل ذلك اتهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، براين هوك، في مؤتمر صحفي بأن إيران تزود اليمنيين بالسلاح، مضيفا أن "الخيار العسكري ضد إيران موجود على طاولة لكننا نفضل الجهود الدبلوماسية للتعامل مع إيران".

    وردا على تصريحات بومبيو صرح  المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بأنه "ليس هناك أي قرار في مجلس الأمن يمنع البرامج الصاروخية أو تجارب إيران الصاروخية".

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    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران, وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت, وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, محمد جواد ظريف, إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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