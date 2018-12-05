قبل مفاوضات الصحراء... مباحثات سرية لوزير خارجية موريتانيا في جنيف

عقد وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جلسة مباحثات مع المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كولر، في جنيف السويسرية.

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE مفاوضات الصحراء الغربية بين الحسابات الإقليمية والتغيرات الطارئة

وحرص المبعوث الأممي، على لقاء وزير الخارجية قبيل انعقاد المائدة المستديرة حول النزاع على الصحراء والتي يشارك فيها المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا. بحسب ما ذكرته " وكالة الأنباء الموريتانية " على موقعها الإلكتروني.

وقالت: "أجرى وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأربعاء 5 كانون الأول/ ديسمبر، في جنيف محادثات مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية". في حين لم تكشف عن فحوى هذه المباحثات التي جرت بحضور المندوبة الدائمة لموريتانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف.

ويمثل موريتانيا في هذا اللقاء وزير خارجيتها إسماعيل ولد الشيخ أحمد والذي سبق له أن شغل منصب المبعوث الأممي لدى اليمن وقبلها نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ورغم أنه لم تمض فترة طويلة على توليه حقيبة الخارجية فقد نجح في إنعاش العلاقات الثنائية بين نواكشوط والرباط.

ويرى خبراء أن اختيار موريتانيا المشاركة بوفد يرأسه وزير الخارجية فقط إشارة واضحة إلى أنها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء عكس باقي الأطراف التي شاركت بوفود مكونة من خمس شخصيات.

وسبق لموريتانيا أن كانت طرفا في النزاع حول الصحراء لكنها خرجت من الحرب مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في العام 1978، وشكلت حرب الصحراء سببا رئيسيا لسلسلة الانقلابات العسكرية التي عانت منها موريتانيا على مدى سنوات.