الناتو: على دول المنطقة دعم العملية السياسية في أفغانستان ووقف دعم الإرهابيين

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، دول المنطقة إلى دعم العملية السياسية الأفغانية والتوقف عن دعم "طالبان"، موجها الأخيرة إلى المشاركة بالمفاوضات الرامية لإحلال السلام في البلاد.

أمسترادام — سبوتنيك وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع وزراء خارجية الحلف، "ندعو كافة دول المنطقة لأن تلعب دورا إيجابيا وتدعم العملية السياسية في أفغانستان، وأن تتوقف عن دعم الإرهابيين، ومنهم طالبان".

كما دعا الأمين العام "كافة الدول المجاورة لأفغانستان، ومن ضمنها باكستان، إلى دعم الحكومة الأفغانية".

وتابع ستولتنبرغ أن "طالبان عليهم الجلوس حول طاولة الحوار"، مضيفا "عملنا هو دعم القوات الأفغانية لإرسال رسالة إلى طالبان أنهم لن يحققوا شيئا إلا عن طريق الحوار".