الحكومة الفرنسية: اللجوء للجيش مسألة لا يمكن طرحها حاليا

قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بينجامان غريفو، اليوم الأربعاء، إن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي على هامش مظاهرات السترات الصفراء "غير شرعية".

باريس — سبوتنيك وقال غريفو، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس إمانويل ماكرون، إن "الرئيس أكد على إيمانه بالجمهورية والديمقراطية وهو يعتبر أن هدف البعض هو استهداف الجمهورية فقط لا غير".

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وتابع "الرئيس ماكرون يدعو الجميع للتحلي بروح المسؤولية كما يدعو كافة القوى السياسية والنقابات للتمسك بمبادئ الجمهورية".

وبحسب غريفو، وجه الرئيس ماكرون دعوة إلى القوى السياسية والنقابات لكي يقوموا بدورهم بالدعوة للتهدئة لتجنب حدوث مظاهرات يوم السبت المقبل في باريس.

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية اللجوء للجيش من أجل تأمين سلامة المظاهرات والتصدي للمكسرين، قال غريفو، "اللجوء للجيش لتأمين المظاهرات مسألة غير مطروحة حاليا. وقوات الأمن مهيأة أكثر لمثل هذه المواقف".