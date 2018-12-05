وزير الاستخبارات الإسرائيلية: نصر الله في حالة من الهلع لانكشاف سره المكتوم

وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، عملية "درع الشمال" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالاستراتيجية، إذ أنها تجرد "حزب الله" اللبناني من قدرته الهجومية وتمنعه من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية تحت الأرض.

وفي حديث إذاعي أعرب الوزير كاتس عن اعتقاده بأن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم.

وأضاف أن إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية بالمنطقة، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل "حزب الله".

وأعربت مصادر أمنية عن اعتقادها بأن "حزب الله" لن يرد في هذه المرحلة على عملية "درع الشمال" وأكدت المصادر أن هذه العملية تجري داخل الأراضي الإسرائيلية، وأن هدفها هو منع انتهاك سيادة إسرائيل.

ولم تستبعد المصادر ذاتها مع ذلك أن تؤدي هذه العملية إلى تصاعد الأوضاع موضحة مع ذلك أن الطرفين ليسا معنيين بخوض حرب.

هذا وسيواصل جيش الدفاع العملية حتى تحقيق أهدافها، وفق ما أكده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشددا على أن هذه العملية غير محدودة بل واسعة النطاق وأنها قمة جبل الجليد إذ إنها جزء صغير فقط من الخطط الإسرائيلية للدفاع عن أمنها في جميع الجبهات وما خفي أعظم.

وكشف نتنياهو النقاب عن أن إسرائيل تعتمد في مواجهة الأنفاق على تكنولوجيا تم تطويرها في البلاد لا شبيه لها في العالم بأسره.

وأضاف رئيس الوزراء في سياق مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن "حزب الله" وبتوجيه من إيران خطط لاحتلال أجزاء في الجليل بواسطة تسلل إرهابيين عبر الأنفاق التي تم كشفها في شمال البلاد، مضيفا أن ذلك تهديد خطير لم نعرفه من قبل.