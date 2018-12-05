أمريكا تضغط على 9 دول عربية لدعم إدانة "حماس"

تمارس الإدارة الأمريكية ضغوط على دول عربية وإسلامية، من أجل أن تصوت هذه الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب اقتراح إدانة حركة "حماس" وإدراجها على لوائح "الإرهاب".

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أمس، الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد توجه برسالة إلى دبلوماسيين من المغرب وعمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت والإمارات ومصر وقطر، قائلا في رسالته إن "معارضة السلطة الفلسطينية للتصويت بمثابة [تلون]، إذ ترى السلطة بحماس عدوا، وتفرض على الحركة عقوبات."

© REUTERS / MOHAMMED SALEM مشروع القرار الأمريكي لإدانة "حماس" يهدف للضغط على كل قوى المقاومة

وأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اتصالات مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول المنطقة والعالم، لإجهاض المساعي الأمريكية لتمرير مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية وحركة "حماس"، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأفادت الصحيفة العبرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي من المتوقع أن يصوت عليه، يوم غد الخميس، ويطالب بإدانة "الهجمات الصاروخية لحماس ضد إسرائيل، وتشجيعها على العنف"، كما يدعو إلى "وضع حد لجميع الأعمال الاستفزازية لحماس والفصائل الأخرى، ولأحداث العنف".

ويشار إلى أنه في حال قبول هذا القرار، فإنه سيكون القرار الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر في الإدارة الأمريكية، قوله إن غرينبلات أخبر الدبلوماسيين العرب أن "الدول التي تعارض الإرهاب، وتدعم الاستقرار في المنطقة ليس لديها أي سبب لمعارضة هذا الاقتراح".

מעבר לאבסורד — הרשות הפלשתינית, ששונאת את החמאס, מקצצת בתשלומים לעזה במשך חודשים, דבר שמגביר את סבלם של הפלסטינים בעזה, מנסה כעת להגן על החמאס והטרור על ידי כך שהיא מתנגדת לגינוי חמאס באו"ם. הגיע הזמן לומר את האמת. https://t.co/jjTNfIY00B — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وقدمت الولايات المتحدة هذا الاقتراح الذي أجري عليه تعديلات جراء مفاوضات مع الدول الأوروبية بهدف زيادة عدد المؤيدين للاقتراح، حيث أضيف للاقتراح بند يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، وتمكين السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة.

وكتب غرينبلات على صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة، انتقد من خلالها موقف السلطة الفلسطينية الرافض والمعارض للاقتراح، قائلا: "موقف السلطة الفلسطينية أكثر من عبثي، فهي تكره حماس، وتمنع منذ شهور تحويل الأموال إلى غزة، لكنها تحاول الآن الدفاع عن حماس وإرهابها، من خلال تقويض اقتراح لإدانة حماس في الأمم المتحدة".