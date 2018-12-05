موقع استخباراتي يكشف السبب الحقيقي وراء عملية "درع الشمال"

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس، الثلاثاء، أنه رغم علم القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل بأن "حزب الله" دشن أنفاقا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ أكثر من عامين، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لم يتحرك إلا أمس فقط.
وأضاف الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن المشاورات العسكرية والسياسية التي جرت، في الأيام القليلة الماضية، داخل إسرائيل، أسفرت عن ضرورة التوجه للعمل في جبهة واحد فقط، وهي جبهة الشمال مع "حزب الله"، وليس العمل على جبهتين في وقت واحد، ويقصد بالجبهة الثانية مع قطاع غزة.
وأورد الموقع العبري أن إسرائيل لا تريد استهداف البنية التحتية والاستراتيجية لـ"حزب الله"، وإنما توجيه رسالة فحسب، دون الدخول في حرب مع الحزب اللبناني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)