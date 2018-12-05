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21:29 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    مقاتل من حزب الله اللبناني

    موقع استخباراتي يكشف السبب الحقيقي وراء عملية "درع الشمال"

    © AFP 2018 / JOSEPH EID
    العالم
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    قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن هناك أسبابا كثيرة لإطلاق عملية "درع الشمال" ضد "حزب الله" اللبناني في الجبهة الشمالية.

    ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس، الثلاثاء، أنه رغم علم القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل بأن "حزب الله" دشن أنفاقا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ أكثر من عامين، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، لم يتحرك إلا أمس فقط.

    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Amir Cohen
    إسرائيل تكشف أهداف "درع الشمال" وعلاقة إيران بها
    وأفاد الموقع الإلكتروني بأن نية الجيش الإسرائيلي عدم الانجرار لحرب مع حزب الله اللبناني في الجبهة الشمالية، وإنما تدمير أنفاق الحزب فقط، وتوجيه رسالة قوية للحزب اللبناني بأن تل أبيب لن تقبل ببناء مثل هذه الأنفاق مرة أخرى.

    وأضاف الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن المشاورات العسكرية والسياسية التي جرت، في الأيام القليلة الماضية، داخل إسرائيل، أسفرت عن ضرورة التوجه للعمل في جبهة واحد فقط، وهي جبهة الشمال مع "حزب الله"، وليس العمل على جبهتين في وقت واحد، ويقصد بالجبهة الثانية مع قطاع غزة.

    وأورد الموقع العبري أن إسرائيل لا تريد استهداف البنية التحتية والاستراتيجية لـ"حزب الله"، وإنما توجيه رسالة فحسب، دون الدخول في حرب مع الحزب اللبناني.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... "درع الشمال" تحت أعين "حزب الله" اللبناني
    "حزب الله" ينشر فيديو يرصد تحركات الجيش الإسرائيلي خلال عملية "درع الشمال"
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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حزب الله, الأنفاق, قطاع غزة, فلسطينيون, غزة, فلسطين
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