موقع استخباراتي: عملية "درع الشمال" تعزز قوة "حزب الله"

قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن هناك نتائج وتداعيات كثيرة لإطلاق عملية "درع الشمال" الإسرائيلية ضد "حزب الله" اللبناني في الجبهة الشمالية.

أفاد الموقع العبري "ديبكا"، مساء أمس، الثلاثاء، بأن للعملية العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني، والمعروفة باسم "درع الشمال" لها نتائج كارثية على إسرائيل.

© AFP 2018 / JOSEPH EID موقع استخباراتي يكشف السبب الحقيقي وراء عملية "درع الشمال"

وأكد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أنه كما أن العملية الأخيرة على غزة، التي لم تستمر سوى ساعات قليلة، في الحادي عشر من الشهر الماضي، قد قوت من شوكة حركة "حماس" في القطاع، فإن عملية "درع الشمال" على "حزب الله" ستقوي ثقة الحزب اللبناني في نفسه، وتزيده قوة، وتعزز من ثقته.

وأوضح الموقع العبري أن نية الجيش الإسرائيلي عدم الانجرار لحرب مع "حزب الله" في الجبهة الشمالية، وإنما تدمير أنفاق الحزب فقط، وتوجيه رسالة قوية للحزب اللبناني بأن تل أبيب لن تقبل بناء مثل هذه الأنفاق مرة أخرى.

وأضاف الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) قررت التوجه نحو جبهة واحدة فقط، إما جبهة "حزب الله" أو جبهة غزة، فقرر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ومعه رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، التوجه نحو الشمال مع الحزب اللبناني.

وأشار الموقع الاستخباراتي، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، إلى أن لعملية "درع الشمال" نتائج كارثية على إسرائيل، كما سبق ونجحت حركة "حماس" في نقل ما يزيد عن 15 مليون دولار للأهالي الفلسطينيين في غزة، الشهر الماضي.