أنباء مؤكدة من الإليزيه قد تطيح بحراك "السترات الصفراء"

أعلن الإليزيه الفرنسي قبل قليل عن أنباء مطمئنة للحراك في الشارع الفرنسي والتي تخللها أعمال عنف بقيادة حركة "السترات الصفراء"، الأمر الذي قد يلغي دوافع هذا الحراك المستمر منذ فترة في الشارع الفرنسي.

باريس — سبوتنيك. أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، إلغاء الضريبة على الوقود تماما، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تجميد سريان الضريبة لمدة ستة شهور في استجابة لموجة الاحتجاجات، التي تخللتها أعمال عنف بقيادة حركة "السترات الصفراء".

Emmanuel Macron exclut un rétablissement de l’ISF et affirme que la hausse des taxes sur le carburant prévue au 1er janvier est "annulée"https://t.co/NZJT5N14Zk pic.twitter.com/1FGKadYZ60 — franceinfo (@franceinfo) December 5, 2018

​وقالت إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية بعد اتصالها بالإليزيه بأن الرئيس "قرر إلغاء زيادة الضريبة بدل تعليقها كما كان مقررا أمس".

وتابعت الإذاعة بأن الخبر الذي أتى من الإليزيه هو بمثابة "إعصار" وذلك لأن الحكومة أعلنت أمس عن تجميد زيادة الضريبة لتأتي الرئاسة اليوم وتعلن إلغاءها بشكل تام.

#GiletsJaunes Après les explications du gouvernement devant l'Assemblée nationale cet après-midi, prenez la parole ce soir sur #franceinfo



On attend vos réactions, témoignages, questions jusqu'à minuit au 01 56 40 3000. 📻 pic.twitter.com/lX4yAP1wbR — franceinfo (@franceinfo) December 5, 2018

​وتتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، للأسبوع الثالث على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وأعلنت فرنسا، أمس الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء" رفضا للزيادات الضريبية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب: "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع".