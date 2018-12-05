بوش الابن يكشف الكلمات الأخيرة لوالده

وقال بوش إنه اتصل بوالده يوم الجمعة الماضي وقال مساعده إنه "يسمعني على الأرجح، ولكنه لم يقل كلمة واحدة معظم اليوم".
واختتم بوش الابن كلمته أن والده يستطيع الآن احتضان زوجته روبن وابنته التي فقدها عندما كان عمرها ثلاث سنوات فقط.
وعاش بوش وهو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه. وأعلنت وفاة بوش في بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة.
وكان الرئيس الأمريكي الـ41 للولايات المتحدة، قد أصيب قبل سنوات بداء باركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك.
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