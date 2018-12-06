نتنياهو يطلع غوتيريش على عملية "درع الشمال" ويطالبه بإدانة خرق السيادة الإسرائيلية

القدس — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن ديوان نتنياهو، بأنه أبلغ غوتيريش إنه "ينظر ببالغ الخطورة إلى الانتهاك السافر للسيادة الإسرائيلية، ولقرار مجلس الأمن 1701، المتمثل بقيام حزب الله، بحفر أنفاق عابرة للحدود اللبنانية الإسرائيلية"
وأطلع نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش على مجريات عملية "درع الشمال" التي بدأها الجيش الإسرائيلي يوم أمس والتي تستهدف تدمير أنفاق حزب الله الممتدة من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، وقال إنه "يتوقع من الأمم المتحدة، أن تدين بشدة خرق السيادة الإسرائيلية".كما قال إنه "يجب على المجتمع الدولي، أن ينضم إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله، في أعقاب الأحداث الأخيرة".
واعلن نتنياهو يوم أمس أن العملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي لتدمير أنفاق "حزب الله" على الحدود مع لبنان ستتواصل إلى أن تحقق أهدافها، وحمّل لبنان وحكومته المسؤولية عن قيام "حزب الله" بحفر هذه الأنفاق، والتي ادعى أنه يسعى من خلالها إلى احتلال أجزاء من منطقة الجليل المتاخمة للحدود
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