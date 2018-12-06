الاجتماع المقبل بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا بشأن قرة باغ يعقد في يناير

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، إلمار محمدياروف، اليوم الخميس، أن الاجتماع القادم بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا بشأن قرة باغ، سيعقد في كانون الثاني/ يناير.

باكو — سبوتنيك. وقال الوزير الأذربيجاني لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن المفاوضات التي استغرقت ثلاث ساعات كانت هامة ومفيدة من وجهة نظر إتاحة فهم أكثر لمواقف كلا الطرفين.

وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات بهذا الشكل في المستقبل القريب، على الأرجح في الشهر المقبل".

هذا وعقد اجتماع لوزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا، زغراب مناتساكايان وإلمار محمدياروف، يوم الأربعاء، بشأن قرة باخ، على هامش مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمشاركة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك المنضوية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميلانو.

هذا وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفياتية على خلفية أحداث سومغايث واندلاع الأزمة حول إقليم قرة باغ الجبلية في شباط / فبراير عام 1988 بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ثم وإعلانه (في عام 1991) الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

ويذكر أيضا أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي المباحثات المذكورة ما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.