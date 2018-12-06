الصين والولايات المتحدة تعتزمان إلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال 3 أشهر

أعلن ممثل وزارة التجارة الصينية، هاو فين، أن الصين والولايات المتحدة وضعتا أمام أنفسهما هدفا بإلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

بكين — سبوتنيك. وقال فين، خلال إيجاز صحفي، اليوم الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول: "خلال الأيام الـ90 المقبلة، الصين والولايات المتحدة تضعان أمام أنفسهما هدفا بإلغاء جميع الرسوم الإضافية".

© REUTERS / CARLOS BARRIA البيت الأبيض: ترامب يقرر الخطوات القادمة بشأن التجارة مع الصين

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، أعلن أن بلاده مستعدة لإجراء حوار نزيه ومتساو مع الولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية ، ولكن في الوقت نفسه تعتزم بكين الاستمرار بالدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان فرض مؤخرا، رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب لتغيير في شروط التجارة بين البلدين. وردت الصين بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية.