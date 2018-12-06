وزيرة خارجية السويد تدعو أطراف النزاع اليمني إلى إجراء محادثات بناءة

حثت وزيرة خارجية السويد، اليوم الخميس، أطراف النزاع اليمني على إجراء محادثات بناءة خلال المشاورات التي تجري في ستوكهولم هذا الأسبوع.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY الحوثي يستبق انطلاق مباحثات اليمن بتهديد... وحكومة هادي تضع شرطا

وبحسب وكالة "رويترز"، اعتبرت الوزيرة فالستروم أن ما يحدث في اليمن هو كارثة، وقالت إنه يجب وقف الكارثة في اليمن.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن أمس الأربعاء، عن استئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، في السويد غداً الخميس.

ووجه المبعوث الأممي، في تغريدة على "تويتر": "خالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية"، كما شكر "حكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات".

وقد وصل وفد الحوثيين، مساء الثلاثاء، إلى ستوكهولم، بعد توقيع اتفاقية لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية. وكذلك وصل اليوم عصراً وفد الحكومة الشرعية.

وبدوره توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة، كما أبدت الولايات المتحدة ترحيبا بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وحيوية"، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل.