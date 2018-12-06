أحزاب فرنسية تقترح حجب الثقة عن الحكومة بعد حراك السترات الصفراء

قررت ثلاثة أحزاب يسارية فرنسية، اليوم الخميس، تقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب احتجاجات "السترات الصفراء".

باريس — سبوتنيك. وبحسب قناة "بي.إف.إم": "قرر الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب "فرنسا الأبية" تقديم اقتراح حجب الثقة بعد "فشل الحكومة" في إدارة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة أسابيع".

وفي هذا الصدد، صرح أمين عام الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قناة "بي.إف.إم"، قائلا: "سنقدم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية يوم الاثنين المقبل".

من جهته قال النائب عن حزب فرنسا الأبية هوغو بيرناليسيس: "سنحاول إقناع باقي البرلمانيين لكي ينضموا إلينا في اقتراحنا لحجب الثقة".

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، إلغاء الضريبة على الوقود تماما، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة تجميد سريان الضريبة لمدة ستة شهور في استجابة لموجة الاحتجاجات، التي تخللتها أعمال عنف بقيادة حركة "السترات الصفراء".