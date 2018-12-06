المتحدث باسم "حماس" يصف الوضع الراهن في قطاع غزة بـ"الهدوء مقابل الهدوء"

صرح المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أنه لا يوجد اتفاق تهدئة بين إسرائيل والحركة عقب المواجهات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحالة الراهنة في القطاع هي الهدوء مقابل الهدوء.

رام الله — سبوتنيك. وقال القانوع في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "الحالة الموجودة هي الهدوء مقابل الهدوء بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لكن لا يوجد اتفاق تهدئة حقيقي وواضح في وقت جرى فيه تفاهمات مع أطراف دولية وجهات عربية كجمهورية مصرية وإذا ما التزم الاحتلال بها فإن المقاومة ملتزمة بها لتحقيق الهدوء".

© REUTERS / Amir Cohen إسرائيل تكشف أهداف "درع الشمال" وعلاقة إيران بها

وأضاف: "نحن في المقاومة الفلسطينية لا نأمن جانب الاحتلال الصهيوني لأنه عدو غادر، لكن الأوضاع الأمنية الحالية تشهد حالة هدوء متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي لاسيما قرب الحدود".

وأوضح المتحدث باسم "حماس": "الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ في الآونة الأخيرة بالغدر في المقاومة الفلسطينية وأي محاولة لإعادة هذا السيناريو فإن على إسرائيل تحمل النتائج المترتبة على ذلك".

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، الثلاثاء الماضي، أن السبب الحقيقي وراء عدم إقحام إسرائيل نفسها في حرب موسعة في قطاع غزة، يعزى إلى محاولة تفرغ الجيش الإسرائيلي للقضاء على أنفاق "حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.