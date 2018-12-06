أخطر 12 قرارا أصدرها ترامب بحق القدس

أعلنت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الخميس، عن أخطر القرارات الأمريكية بحق مدينة القدس المحتلة خلال العام المنصرم.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها بمناسبة مرور عام كامل على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة على: "عنصرية القرار الأمريكي وآثاره المدمرة على القضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته"، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ولخص الأمين العام للهيئة حنا عيسى مجموع القرارات الأمريكية الـ12 الأخيرة الصادرة عن ترامب بخصوص القضية الفلسطينية، على النحو التالي:

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo تقارير تتحدث عن خطة أمريكية لـ"تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"

1. بتاريخ 6/12/2017 صدر الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

2. بتاريخ 16/1/2018 تم تقليص المساعدات المالية لـ "الأونروا".

3. بتاريخ 14/5/2018 تم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

4. بتاريخ 3/8/2018 تم قطع كافة المساعدات المالية لوكالة "الأونروا".

5. بتاريخ 4/8 /2018 عملت إدارة ترامب على إنهاء وضعية "لاجئ" بهدف وقف عمل "الأونروا" (بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ40 ألف لاجئ).

6. بتاريخ 2/8/2018 تم قطع كامل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

7. بتاريخ 7/9/2018 تم وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

8. بتاريخ 10/9/2018 تم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

9. بتاريخ 10/9/2018 أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

10. بتاريخ 15/9/2018 اقتطعت الإدارة الأمريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية — اسرائيلية مشتركة.

11. بتاريخ 16/9/2018 تم طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من واشنطن.

12. بتاريخ 16/10/2018م تم دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة الأمريكية في القدس.

وختمت الهيئة الإسلامية المسيحية بيانها بالتأكيد على أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل وما يصدر عن إدارته من قرارات عنصرية، بداية لعملية تهويدية كبيرة ضد مدينة القدس المحتلة، وطمس ما بقي من عروبتها، وتدنيس مقدساتها لتكون عاصمة لليهود وحدهم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بحماية المدينة المقدسة.