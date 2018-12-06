بوش في جنازة والده... لفتة خاصة تجاه ميشيل أوباما (فيديو)

كرر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، فعلته السرية مع ميشيل أوباما، قرينة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، خلال جنازة والده، الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب.

رصدت عدسات الكاميرا لفتة خاصة من جورج بوش الابن، تجاه "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، خلال مراسم وداع والده، أمس الأربعاء.

فخلال جنازة والده الرئيس الأمريكي الـ41 جورج بوش الأب في كاتدرائية واشنطن الوطنية، صافح بوش الابن الرئيس الحالي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلاينا، وأوباما وزوجته والرئيس الأسبق بيل كلينتون وقرينته هيلاري.

وحرص بوش الابن على إعطاء ميشيل ما يبدو أنه قطعة حلوى، وذلك في مشهد مماثل لما حدث قبل 3 أشهر تقريبا، خلال مراسم تشييع السناتور جون ماكين.

George W. Bush never fails to supply Michelle Obama with mints at state events and this is proof https://t.co/hRd7ITUYxs pic.twitter.com/xvl4n3uDwW — TIME (@TIME) December 5, 2018

يذكر أن جورج بوش الابن وميشيل أوباما، تجمعهما صداقة نادرة، وعبر الكثيرون عبر الإنترنت عن سعادتهم برؤيتهما سويا في جنازة جون ماكين، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وعاش جورج بوش الأب، وهو الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه. وأعلنت وفاة بوش في بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة.

وكان الرئيس الأمريكي الـ41 للولايات المتحدة، قد أصيب قبل سنوات بداء باركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك.