ظريف يتوعد الإرهابيين وأسيادهم ويتحدث عن الإمارات

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على الحادث الذي استهدف مقر قيادة الشرطة في جابهار، اليوم الخميس.

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج" الذين يقفون وراء تفجير السيارة المفخخة في مدينة جابهار، جنوب شرقي إيران، سيقدمون إلى العدالة".

كما توعد ظريف من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا إن "الإرهابيين المدعومين من الخارج يقتلون الأبرياء ويجرحونهم في تشابهار، وكما أوضحنا في الماضي، فإن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب".

Foreign-backed terrorists kill & wound innocents in Chabahar. As we've made clear in the past, such crimes won’t go unpunished: In 2010, our security services intercepted & captured extremists en route from UAE. Mark my words: Iran WILL bring terrorists & their masters to justice pic.twitter.com/Tij1I7zemx — Javad Zarif (@JZarif) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

وتحدث عن واقعة أشار إلى أنها حدثت عام 2010، قائلا "اعترضت خدماتنا الأمنية متطرفين في طريقهم من الإمارات مشددا على أن "إيران ستجلب الإرهابيين وسادتهم إلى العدالة"، حسب قوله.

وقتل اثنان من كوادر الأمن الداخلي الإيراني وأصيب 27 من المواطنين بينهم نساء وأطفال خلال هجوم إرهابي بواسطة سیارة انتحاریة علي مقر للشرطة في مدينة جابهار، جنوب شرقي ایران، اليوم الخميس، وفقا وكالة "أرنا".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi التفاصيل الكاملة للعملية الانتحارية في إيران والحصيلة النهائية للضحايا

وأفاد تقرير أصدرته قوى الأمن الداخلي بأنه عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش) حاول إرهابي انتحاري يقود شاحنة صغيرة اقتحام أحد مقرات الأمن الداخلي في مدينة جابهار إلا أن رجال المقر تصدوا له بشجاعة ومنعوه من ذلك، بحسب وكالة فارس

وأضاف التقرير، أن الانتحاري وبعد أن فشل في اقتحام المقر بشاحنته بادر إلى تفجير نفسه ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن الداخلي ومصرعه هو نفسه.

وحسب مسؤول الدائرة الصحية في مدينة جابهار فقد جرح في الحادث 27 شخصا من ضمنهم 4 من رجال الأمن الداخلي.