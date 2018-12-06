الفالح يخطف الأنظار في "أوبك" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تهافت الصحفيين على وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في اجتماع "أوبك" للحصول على تعليق منه.

خطف الفالح الأضواء من جميع المشاركين في مؤتمر "أوبك"، حيث يظهر الفيديو تجمهر الصحفيين حوله، للإجابة عن استفساراتهم.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في فديو متداول يظهر التغطية الاعلامية اللافته التي حظي بها من قبل الصحافيين في إجتماع "أوبك" لعام 2018#السعودية_العظمى#السعودية#انجاز pic.twitter.com/X3ROeV1Qiz — ‏أول سعوديـ/ـة First🥇Saudi (@First1Saudi) December 6, 2018

وأعرب الفالح، اليوم الخميس، عن عدم ثقته في أن تنجح دول المنظمة والدول المنتجة من خارجها باتخاذ قرار شامل بشأن خفض الإنتاج، نظرا لعدم معرفتها بما إذا كانت روسيا ستوافق على القرار.

هذا وتبحث قضية خفض إنتاج النفط اليوم الخميس، في فيينا، خلال مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وثم سيجري بحثها من قبل جميع دول "أوبك+" يوم غد الجمعة.