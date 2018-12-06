إسرائيل تطلب من لبنان وقوات "اليونيفيل" تدمير نفق حدودي

أعلنت إسرائيل أن "حزب الله" اللبناني حفر النفق لتنفيذ هجمات عليها، في زيادة للضغط على لبنان المجاور. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسبق للجيش الإسرائيلي توضيح هذا الأسبوع أنه حدد عددا من الممرات، وأرسل حفارات وقوات لإغلاق الحدود الشمالية مع لبنان وسدها. في وقت أعلن من قبل عن اكتشافه لنفق، دون التأكيد على هدمه، أم لا.

وأضافت إسرائيل أن العملية ستتوقف عند جانبها من الحدود، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلت صباح اليوم، الخميس، عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه، قوله إن إسرائيل قد توسع نطاق العملية إلى لبنان. ولم يصدر رد من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية بعد.

رويترز: قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) تؤكد وجود نفق قريب من الخط الأزرق في اسرائيل وتقول إنها تقوم مع الأطراف بمتابعة عاجلة — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

وكانت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام "اليونيفيل" قد أكدت وجود نفق قريب من الخط الأزرق في إسرائيل، وتقول إنها تقوم مع الأطراف بمتابعة عاجلة، بحسب قناة "إل بي سي" اللبنانية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء 4 ديمسبر/ كانون الأول، عملية عسكرية سميت بـ "درع الشمال" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية مع إسرائيل.