وكالة: ترامب يعين المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت مندوبة جديدة لأمريكا بالأمم المتحدة

© Sputnik . Vladimir Astapkovich سي.آي.إيه: البيت الأبيض لم يمنع مديرة المخابرات من حضور جلسة مجلس الشيوخ

موسكو — سبوتنيك . جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة 7 ديسمبر / كانون الأول الجاري، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة.

ورد المكتب الصحفي للبيت الأبيض، على طلب وكالة "نوفوستي" تأكيد ذلك، بأنه يمكن الاتصال بوزارة الخارجية للتأكد من ذلك، ولكن لحين هذه اللحظة لم ترد الوزارة على الطلب.

وسيصبح المنصب شاغرا في نهاية العام عقب مغادر السفيرة الحالية نيكي هيلي منصبها.