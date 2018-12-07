ترامب يعرب عن ثقته بالتوصل للاتفاق تجاري مع الصين في غضون 90 يوما

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بحل الجدل التجاري الدائر بين بكين وواشنطن في غضون 90 يوما.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر تعقيبا على تصريحات وزارة التجارة الصينية التي أعربت يوم الخميس عن ثقتها بالتوصل للاتفاق تجاري مع أمريكا في غضون ثلاثة أشهر:"أنا متفق!"

Statement from China: “The teams of both sides are now having smooth communications and good cooperation with each other. We are full of confidence that an agreement can be reached within the next 90 days.” I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

هذا وأعلن ممثل وزارة التجارة الصينية، هاو فين، يوم الخميس، أن الصين والولايات المتحدة وضعتا أمام أنفسهما هدفا بإلغاء كافة الرسوم الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال فين خلال إيجاز صحفي: "خلال الأيام الـ 90 المقبلة، الصين والولايات المتحدة تضعان أمام أنفسهما هدفا بإلغاء كافة الرسوم الإضافية".

وتأتي التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بعد فترة من الهدوء النسبي في بكين بعدما توصل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بينهما في اجتماع عشاء على هامش أعمال قمة" مجموعة العشرين" في الأرجنتين يوم السبت.

وفي بيان موجز على موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة إن الصين ستسعى للتحرك بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل في الوقت الذي يقوم فيه الجانبان "بدفع عمل المفاوضات في غضون 90 يوما بموجب جدول زمني وخريطة طريق واضحة".

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، عقب الـ6 من تموز/ يوليو العام الحالي، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أميركي سنويا. ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.