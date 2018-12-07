مروحية قتالية أبلت بلاء حسنا في بلدين عربيين تخطف إعجاب الطيارين الباكستانيين

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن طيران القوات البرية الباكستانية تسلم أربع مروحيات روسية من طراز "مي-35إم"، مشيرة إلى أن مروحية "مي-35إم" التي اعتاد الخبراء على وصفها بـ"الدبابة الطائرة" خطفت إعجاب الطيارين في باكستان حتى أن قادتهم يعتزمون الاستمرار في شراء المروحيات من هذا الطراز.

Pakistan army has received all four Mil Mi 35 M gunships from Russia.

Pakistan has placed order of batch of five more units of Mi35M. Overall Pakistan is looking to raise fleet of 20 units. pic.twitter.com/hpuWjnOkha — AhmAd IbrAhim (@AhmAdTipu7) December 4, 2018

​وتعتبر مروحية "مي-35إم" واحدة من المروحيات الأكثر شعبية في العالم الآن، وهي مهيأة للعمل في ظل الحرارة الشديدة، وقد أبلت بلاء حسنا خلال محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وتم تزويدها بأنظمة الاكتشاف والتنشين الحديثة التي تمكّنها من إصابة أهداف بطريقة فعالة في النهار والليل.

وتحتوي مروحية "مي-35إم" على أسلحة متنوعة تشمل الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل الجوية والمدفع الأوتوماتيكي الثنائي الماسورة عيار 23 ملم.