طائرة أمريكية تقترب من حدود روسيا

قامت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي OS-135B برحلة عند الحدود الشمالية لشبه جزيرة القرم فوق بحيرة سيفاش؛ وأجرت استطلاعا لأول مرة في هذه المنطقة، وفقا لبيانات مراقبة الطيران الغربية.

ذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرات سلاح الجو الأمريكي لم ترصد من قبل في هذه المنطقة.

وأقلعت الطائرة من مطار كييف "بوريسبول". وحلقت على طول الحدود الشمالية لشبه جزيرة القرم من بيريكوب إلى بحر آزوف، فوق بحيرة سيفاش وعلى مقربة من حدود روسيا واقتربت منها 10 كيلومترات.

وحلقت طائرة الاستطلاع الراديو إلكترونية الأمريكية EP-3E Aries II فوق البحر الأسود عند القرم

تقوم الطائرات الأمريكية بشكل منتظم بإجراء عمليات الاستطلاع على طول الحدود الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وبعد الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش، أولى ضباط المخابرات الأمريكية اهتماما خاصا لهذه المنطقة.