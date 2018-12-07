كازاخستان مستعدة لخفض إنتاج النفط في إطار اتفاقية "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني، قنات بوزومبايف، أن بلاده مستعدة لخفض إنتاج النفط في إطار اتفاقية دول "أوبك+"، التي تحاول حاليا الاتفاق بشأن خفض الإنتاج في العام المقبل.

فيينا، سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "نحن كالعادة سنؤيد القرار العام".



© REUTERS / Ramzi Boudina وزير النفط العراقي يعرب عن ثقته بالتوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط في "أوبك+"

وفي إجابة عن سؤال بشأن استعداد كازاخستان لخفض الإنتاج، قال الوزير: "نحن مستعدون". كما أعرب الوزير عن ثقته في أن دول "أوبك+" ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع أحجام إنتاجها.

وفي السياق نفسه، أبدت روسيا رغبتها في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم، كحد أقصى، في الـ 3 أشهر الأولى من عام 2019.

وأوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لمنظمة "أوبك" ولجنة المتابعة في "أوبك+"، أن روسيا تأمل أن تخفِض إنتاجها من النفط بحجم 100-150 ألف برميل فقط في اليوم، نظرا لصعوبة زيادة تخفيض الإنتاج في موسم الشتاء.

وقال مصدر في "أوبك" مطلع على مناقشات الصفقة لوكالة "سبوتنيك": "اقترحت موسكو الحفاظ على حجم التخفيض المحدد لمدة ثلاثة أشهر، في عام 2019، ومن ثم النظر في الإبقاء عليه أو زيادته، اعتمادا على مؤشرات السوق الأساسية".

وقال الوزير للصحفيين، في وقت سابق، ردا على سؤال حول تسريبات لمعلومات حول الصعوبات، التي تواجهها روسيا لتقليل إنتاج النفط، قال نوفاك:" بشكل عام، هذا ليس تسريبات، لدينا في الشتاء ظروف مناخية خاصة".

وأضاف: "قبل ذلك، قلنا أيضا أنه بالنسبة لنا التخفيض أكثر صعوبة بسبب الظروف الجيولوجية والمناخية. لذلك هذه هي سمات صناعة النفط لدينا، هذه ليست أخبار أو تسريب".

وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك+" في فيينا الأربعاء الفائت، بتخفيض إنتاج النفط، في النصف الأول من عام 2019.