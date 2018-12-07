ربما يزيح "ليكود" نتنياهو... حزب إسرائيلي جديد

وذكرت القناة السابعة العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن الجنرال بيني غانتس، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، نجح في الحصول على توقيع 130 مؤسسا للحصول على موافقة تأسيس حزب سياسي جديد.

وأفادت القناة العبرية بأن غانتس قرر على ما يبدو، خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، بدون استبعاد إمكانية التوجه الى الانتخابات من خلال الانضمام لقائمة حزب آخر، حيث ينوي خوض الانتخابات على رأس قائمة خاصة به، وأنه حتى في حال الانضمام إلى قائمة أخرى، فإن ذلك سيتم من خلال قائمته.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن استطلاعات مختلفة كانت توقعت أن يحصل غانتس على ما بين 12 إلى 14 مقعدًا، حال نافس على رأس كتلة مستقلة.

وأوضحت القناة أن غانتس ينوي دخول السباق الانتخابي على رأس قائمة منفردة، وليس رقم 2 في أي حزب آخر.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الخميس، أن غانتس في حال تقدمه للانتخابات، فإنه من المرجح أن يحصل على 33 % من نسب التصويت، إذ ترغب هذه النسبة من الإسرائيليين في رؤية غانتس على قيادة رئاسة الوزراء في تل أبيب.