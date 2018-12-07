منظمة إسرائيلية تدعو نتنياهو لاتخاذ خطوة مهمة بشأن الفلسطينيين

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ خطوة سياسية سريعة ومهمة تجاه الفلسطينيين، تقضي بالانفصال عنهم.

© AP Photo / Ariel Schalit ربما يزيح "ليكود" نتنياهو... حزب إسرائيلي جديد

وأوضحت الصحيفة العبرية أن منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" تضم في صفوفها مئات الضباط البارزين من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والشرطة، قد أعلنت عن نشرها لافتات في كثير من الشوارع الرئيسة والميادين العامة في إسرائيل، تطالب من خلالها نتنياهو بالانفصال عن الفلسطينيين.

وجاءت تلك اللافتات تحت عنوان "بيبي [نتنياهو].. من أجل أمن إسرائيل… آن الآون للانفصال".

وتؤمن المنظمة الإسرائيلية بضرورة منع ضم الأراضي الفلسطينية، والانفصال عن الفلسطينيين، وترى أنه حتى إذا تم ضم أراضي المنطقة "ج" فقط، سيؤدي هذا حتما إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وحدوث تدهور أمني، مع توقعات بنشوب العنف في الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى احتلال منطقيتي "أ" و"ب"، مجددا، اللتين تضمان 2.6 مليون فلسطيني.

وأنهت الصحيفة العبرية تقريرها بأن المنظمة الإسرائيلية البارزة تعتقد بأن هذه الفترة الراهنة هي فترة حاسمة وحازمة، وعلى الحكومة الإسرائيلية سرعة اتخاذ قرار مناسب، وهو الانفصال عن الفلسطينيين، على حد قول المنظمة.

נכון מאוד! קמפיין מדויק ומרשים. מי ייתן וישפיע. אכן, הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים, ולא רק מהפלסטינים. גם מביבי. למען הביטחון, ולא רק למען הביטחון. @cisorgil pic.twitter.com/MxANp0J1M7 — אהוד ברק (@barak_ehud) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

يشار إلى أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد نشر تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، بهذا الخصوص، جاء فيها، قوله: "صحيح جدا، حملة دقيقة ومثيرة للاهتمام، أتمنى أن يكون لها تأثير واضح، في الحقيقة، لقد حان الوقت للانفصال عن الفلسطينيين، وليس من الفلسطينيين فحسب، من بيبي [نتنياهو] أيضا، من أجل أمن إسرائيل، وليس من أجل الأمن فحسب".