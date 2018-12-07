بسبب المطر...طائرة ركاب في الولايات المتحدة تنزلق عن المدرج (فيديو)

السبب المحتمل للحادث في المطار هو الأمطار الغزيرة.

أفاد موقع NBC News بأنه كادت طائرة ركاب في مطار كاليفورنيا بالقرب من هوليود تتحطم. والطائرة تابعة لشركة الطيران Southwest Airlines.

وأضاف الموقع أن طائرة Southwest Airlines عندما كانت تهبط لم يكن لديها الوقت الكافي لإنزال الفرامل وانزلقت عن المدرج بسرعة عالية.

وكان على متن الطائرة في تلك اللحظة 112 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبعد ذلك تزحلقت الطائرة على بطنها عدة أمتار.

ووفقا للبيانات الأولية، سبب الحادث هو هطول المطر الغزير. ولم يصب أحد من الركاب. وأرسلوهم على طائرات أخرى إلى وجهاتهم.

وتمكن أحد الركاب من تصوير الحادث. ونشر صوره على إنستغرام.