لافروف: واشنطن تتهم روسيا بدون دليل

ميلانو- سبوتنيك. وقال لافروف: "نذكّر مرة أخرى أن الولايات المتحدة، عندما بدأت تتهمنا بانتهاك هذه المعاهدة قبل بضع سنوات، قامت بذلك بلا دليل، وكنا نسحب منهم الكلام سحبا لاستخلاص بعض المعلومات التي سمحت لنا بفهم عما كانوا يتحدثون عنه وما يقصدونه".

© Sputnik . Aleksei Kudenko موسكو: التزامنا صارم بتنفيذ معاهدة الصواريخ والجانب الأمريكي يعلم ذلك

وأضاف لافروف : "الآن عندما أيد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الموقف الأمريكي قبل بضعة أيام في بروكسل خلال اجتماعهم، كانت هناك معلومات بأنهم فعلوا ذلك بعد أن قدمت واشنطن لهم بعض الوثائق الدامغة التي تؤكد وقوع الانتهاك، إذا كان الأمر كذلك، فإننا لم نتلق مثل هذه الوثائق من الأمريكيين".

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.