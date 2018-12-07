جنرال إسرائيلي يضع الخطوط الحمر لبلاده ولـ"حزب الله"

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، على لسان الجنرال عاموس يادلين، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن حزب الله اللبناني لديه الكثير من الخطوط الحمر، أهمها استهداف العاصمة اللبنانية، بيروت، وهو يتجهز لأي حرب مع إسرائيل.
ولفت الجنرال عاموس يادلين إلى أن نصر الله سيفكر لأكثر من عشر مرات قبل الهجوم على إسرائيل، وبأن حزب الله وأمينه العام ليس تهديدا قوميا فحسب، بل تهديدا استراتيجيا، وحذر بلاده من أن الحرب مع حزب الله ليست في مصلحة إسرائيل.
وفي السياق ذاته، أضاف الجنرال عاموس يادلين، أن حزب الله يتمتع بميزة كبيرة ومهمة، وهي تتمثل في قوة نيرانه، وليست في الأنفاق فحسب. وذلك على هامش قيام إسرائيل بعملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق حزب الله، على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل.
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