جنرال إسرائيلي يضع الخطوط الحمر لبلاده ولـ"حزب الله"

قال جنرال إسرائيلي إن هناك خطوطا حمراء لحزب الله اللبناني في تعاطيه مع الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، على لسان الجنرال عاموس يادلين، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن حزب الله اللبناني لديه الكثير من الخطوط الحمر، أهمها استهداف العاصمة اللبنانية، بيروت، وهو يتجهز لأي حرب مع إسرائيل.

© REUTERS / KARAMALLAH DAHER رئيس المخابرات الإسرائيلي يكشف عن سر قوة "حزب الله"

وحول الخطوط الحمر للجيش الإسرائيلي، أوضح الجنرال يادلين، مدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يعلم جيدا أن أي خطوة متهورة أو مجنونة تجاه إسرائيل، سيكون رد فعلها قوي ومؤثر على الحزب وعلى بلاده.

ولفت الجنرال عاموس يادلين إلى أن نصر الله سيفكر لأكثر من عشر مرات قبل الهجوم على إسرائيل، وبأن حزب الله وأمينه العام ليس تهديدا قوميا فحسب، بل تهديدا استراتيجيا، وحذر بلاده من أن الحرب مع حزب الله ليست في مصلحة إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أضاف الجنرال عاموس يادلين، أن حزب الله يتمتع بميزة كبيرة ومهمة، وهي تتمثل في قوة نيرانه، وليست في الأنفاق فحسب. وذلك على هامش قيام إسرائيل بعملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق حزب الله، على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل.