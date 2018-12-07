رئيس أسبق لـ"الموساد": التهديد لا يأتي من لبنان وغزة فقط

انتقد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" الأسبق، داني ياتوم، السياسة الإسرائيلية المتمثلة في "ضم المزيد من الأراضي"، محذراً من أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستنهار بجريرة ذلك.

ودعا المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي حكومة بلاده إلى الانفصال عن الفلسطينيين، والتوقف عن ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وذلك بحسب وكالة "سما".

ويعد داني ياتوم من أبرز المروّجين لخطة إسرائيلية للتعامل مع الأراضي الفلسطينية، حيث قال في هذا الصدد: "لدينا خطة منظّمة تجيب على السؤال ما الذي يجب عمله، طالما أن شروط استئناف المفاوضات حول اتفاق دائم مع الفلسطينيين، لم تنضج".

وبشأن موعد نشر الخطة التي تحدث عنها، رأى أن "هذا بالتأكيد هو التوقيت الصحيح، هناك جبهة شمالية، وهناك جبهة جنوبية، ونريد تجنب جبهة مركزية. هذا وقت مناسب، لأن وضعنا سيكون أكثر صعوبة، إذا تم فتح جبهة ضد السلطة الفلسطينية، والتي ستنهار إذا واصلنا ضم الأراضي".