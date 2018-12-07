فيديو يظهر قساوة التعامل مع طلاب المدارس المتظاهرين في فرنسا

أظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قسوة التعامل مع طلاب المدارس المتظاهرين، أمام مدرسة "مانت لا جولي" الثانوية، شمال غربي العاصمة باريس.

أوقفت الشرطة الفرنسية، أمس الخميس، 146 شخصا، وذلك بعد اشتباكات جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية احتجاجات طلاب المدارس الثانوية.

وبدأ طلاب المدارس الثانوية في فرنسا احتجاجات منذ ثلاثة أيام اعتراضا على غلاء الأسعار وغلاء الإيجارات و"تجاهل الحكومة" لمطالبهم.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب مئات على هامش المظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتسعت لاحقا لتشمل التلاميذ والطلاب والمزارعين.

D'autres images de l'interpellation de dizaines de lycéens, aujourd'hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/ghv8K91e7l — Violences Policières (@Obs_Violences) December 6, 2018

وتأتي الاحتجاجات الطلابية في الوقت الذي يستمر حراك "السترات الصفراء" للأسبوع الثالث على التوالي اعتراضا على تدهور الوضع المعيشي وزيادة الضرائب، رغم التنازلات التي قدمها الرئيس ماكرون وأعلنتها الحكومة وأقرها البرلمان، وتحديدا تلك المتعلقة بالضرائب المفروضة على الوقود.