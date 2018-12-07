ماكرون يرفض استقبال وفد من حركة "السترات الصفراء الأحرار" في الإيليزيه

رفض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، استقبال وفد من حركة "السترات الصفراء الأحرار" وذلك بعد طلب أفراد الحركة مقابلة ماكرون، قبل يومٍ واحد من انطلاق مظاهرة يوم غد السبت.

باريس — سبوتنيك. وبحسب إذاعة "فرانس أنفو"، رفض الإيليزيه أن يستقبل حركة "السترات الصفراء الأحرار" الذين يحتسبوا على القسم المعتدل من الحركة.

هذا وقد كان ممثل حركة "السترات الصفراء الأحرار" بينجامان كوشي قد طلب في وقت سابق أن يتم استقباله في الإيليزيه.

وصرّح كوشي لصحيفة "لوفيغارو" قائلاً إن "الانتفاضة على الأبواب ولا نريد أن نرى أمواتا يوم السبت المقبل".

هذا وتترقب فرنسا بخوف وحذر مظاهرة يوم غد السبت التي وبحسب السلطات ستؤدي لأعمال شغب كبيرة.

وتجدر الإشارة بأن حركة السترات الصفراء بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.