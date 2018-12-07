الرئيس الأبخازي: لا عودة إلى الوراء في سياق العلاقات مع جورجيا

سوخوم — سبوتنيك. وقال الرئيس الأبخازي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ينبغي على الجانب الجورجي أن يتفهم أنه لن تكون هناك عملية عكسية في السياق السياسي أو العسكري أو في السياق العام، في العملية الحالية، ولن يكون هناك طريق للعودة".
ودعا الرئيس الأبخازي الجانب الجورجي إلى العمل معاً في بناء العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين.
وأشار بنفس الوقت إلى أنه "من دون الأعمال ذات الصلة، والتي تهدف إلى توقيع وثيقة بشأن عدم استخدام القوة، وعدم استئناف الحرب، والاعتراف بدولتنا، ربما، الحديث الآن، للأسف عن هذا المنظور ليس بحاضر".
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