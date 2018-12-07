الرئيس الأبخازي: لا عودة إلى الوراء في سياق العلاقات مع جورجيا

دعا الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، الجانب الجورجي إلى تفهم أنه لا عودة إلى الوراء فيما يتعلق بالجانب السياسي والعسكري بين البلدين.

سوخوم — سبوتنيك. وقال الرئيس الأبخازي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ينبغي على الجانب الجورجي أن يتفهم أنه لن تكون هناك عملية عكسية في السياق السياسي أو العسكري أو في السياق العام، في العملية الحالية، ولن يكون هناك طريق للعودة".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين ورئيس أبخازيا يبحثان آفاق توسيع التعاون بين البلدين

وأضاف الرئيس أنه: "يجب أن تتقبل جورجيا هذه العملية بشكل موضوعي. نأمل في أي حال من الأحوال أن تكون هناك قوى في جورجيا ستتبع هذا الطريق. وعلى أي حال، فإن التقدم الذي يتم في عملية جنيف نفسها، وإن كان صغيرا، لكنه تشير إلى أن الوعي يتغير في جورجيا".

ودعا الرئيس الأبخازي الجانب الجورجي إلى العمل معاً في بناء العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين.

وأشار بنفس الوقت إلى أنه "من دون الأعمال ذات الصلة، والتي تهدف إلى توقيع وثيقة بشأن عدم استخدام القوة، وعدم استئناف الحرب، والاعتراف بدولتنا، ربما، الحديث الآن، للأسف عن هذا المنظور ليس بحاضر".