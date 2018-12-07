أبخازيا تستقبل 800 عائد من أبناء جاليتها في سوريا

أكد رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا، اليوم الجمعة، أن بلاده استقبلت نحو 800 عائد من أبناء الجالية الأبخازية في سوريا.

سوخوم — سبوتنيك. وقال خاجيمبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان هناك نحو 700-800 شخص جاؤوا إلينا. حاولنا تسوية مسائل إسكانهم وإنشاء فرص لتكييفهم بطريقة ما مع ظروفنا".

© Sputnik . Vladimir Popov البرلمان الأبخازي يصدق اتفاق الصداقة والتعاون بين أبخازيا وسوريا