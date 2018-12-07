أبخازيا تستقبل 800 عائد من أبناء جاليتها في سوريا

سوخوم — سبوتنيك. وقال خاجيمبا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان هناك نحو 700-800 شخص جاؤوا إلينا. حاولنا تسوية مسائل إسكانهم وإنشاء فرص لتكييفهم بطريقة ما مع ظروفنا".
وتعيش في الجمهورية العربية السورية جالية أبخازية هاجرت إلى هناك، في نهاية القرن التاسع عشر، يصل قوامها لأكثر من 7500 شخص.
هذا ووقع الرئيس السوري، بشار الأسد، مع نظيره الأبخازي، راؤول خاجيمبا، في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين، كما أبرمت الدولتان اتفاقيتين، الأولى حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفنون والثقافة، والثانية في مجال تسهيل وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
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