إعلام: حلفاء ترامب ينهارون في البيت الأبيض

أفادت مصادر من داخل البيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المتوقع أن يستقيل جون كيلي من منصبه كرئيس لموظفي البيت الأبيض في الأيام المقبل.
وتشمل البدائل المحتملة لجون كيلي، نيك أيرز، هو رئيس موظفي نائب الرئيس، مايك بنس.
وفي شهر يوليو/ تموز، أعلن جون كيلي لموظفي البيت الأبيض أن ترامب طلب منه البقاء رئيسا لموظفي البيت الأبيض حتى عام 2020 على الأقل، وأنه وافق على ذلك.
وذكرت "سي إن إن" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن ترامب كان يدرس بدائل محتملة لعدة مناصب رفيعة في إدارته، وذلك كجزء من تغيير الموظفين في فترة ما بعد الانتخابات.
وتأتي مزاعم استقالة جون كيلي من منصبه، بعد إقالة دونالد ترامب في شهر أغسطس/ آب 2017، لستيف بانون، من منصبه ككبير المستشارين الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير موظفي البيت الأبيض.
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