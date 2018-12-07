إعلام: حلفاء ترامب ينهارون في البيت الأبيض

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض، سيشهد خلال الفترة المقبلة استقالة واحد من كبار موظفيه.

أفادت مصادر من داخل البيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المتوقع أن يستقيل جون كيلي من منصبه كرئيس لموظفي البيت الأبيض في الأيام المقبل.

© REUTERS / CARLOS BARRIA المستشار المقال يخرج عن صمته ويكشف أسوأ أسرار إدارة ترامب

وبعد مرور 17 شهرا، وصلت العلاقة بين كيلي والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى طريق مسدود، ولم يعد الطرفان متأقلمان سويا، على الرغم من أن ترامب طلب من كيلي خلال فترة الصيف البقاء في منصبه للعامين الآخرين، ولكن الاثنين توقفا عن التحدث في الأيام الأخيرة.

وتشمل البدائل المحتملة لجون كيلي، نيك أيرز، هو رئيس موظفي نائب الرئيس، مايك بنس.

وفي شهر يوليو/ تموز، أعلن جون كيلي لموظفي البيت الأبيض أن ترامب طلب منه البقاء رئيسا لموظفي البيت الأبيض حتى عام 2020 على الأقل، وأنه وافق على ذلك.

وذكرت "سي إن إن" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أن ترامب كان يدرس بدائل محتملة لعدة مناصب رفيعة في إدارته، وذلك كجزء من تغيير الموظفين في فترة ما بعد الانتخابات.

وتأتي مزاعم استقالة جون كيلي من منصبه، بعد إقالة دونالد ترامب في شهر أغسطس/ آب 2017، لستيف بانون، من منصبه ككبير المستشارين الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير موظفي البيت الأبيض.