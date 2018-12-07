بوتين: الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الروس "هراء"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم توافق ولن توافق على وجود أسباب لطرد دبلوماسييها من اليونان، والاتهامات الموجهة لهم هي "هراء".

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة: " أولا نحن ومنذ البداية لم نكن موافقين، وأريد حاليا أن أشير إلى ذلك. بالكاد أستطيع أن أتخيل أي شخص عاقل في اليونان وروسيا قد يظن أن روسيا تحيك مؤامرات ضد اليونان… إنه هراء".

© Sputnik . Alexey Nikolskiy إعجاب دولي ببندقية "بوتين" (فيديو)

وتابع بوتين: "إذا كانت أجهزة المخابرات لديها أية تساؤلات لبعضها البعض، وهو أمر ممكن أيضًا، فهناك العديد من الطرق لحل مثل هذه المواقف، بدون أي إيماءات مسرحية. أتمنى أن تكون هذه الصفحة انتهت".

وفي السياق نفسه، أعلن بوتين أن إشراك بلاده اليونان في مشروع "التيار التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، أمر واقعي تماما.

وقال بوتين: "بخصوص طرق الطاقة: لقد قلت للتو، وألمحت إلى أننا مستعدون لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة للطاقة مع اليونان. وهذا يتعلق أيضا بإمكانية إشراك جنوب أوروبا عبر اليونان في "التيار التركي". نحن نبحث ذلك مع شركائنا الأتراك أيضا، ومع اليونانيين، هذا واقعي للغاية".