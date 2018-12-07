بوتين: الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين الروس "هراء"

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة: " أولا نحن ومنذ البداية لم نكن موافقين، وأريد حاليا أن أشير إلى ذلك. بالكاد أستطيع أن أتخيل أي شخص عاقل في اليونان وروسيا قد يظن أن روسيا تحيك مؤامرات ضد اليونان… إنه هراء".
وفي السياق نفسه، أعلن بوتين أن إشراك بلاده اليونان في مشروع "التيار التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، أمر واقعي تماما.
وقال بوتين: "بخصوص طرق الطاقة: لقد قلت للتو، وألمحت إلى أننا مستعدون لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة للطاقة مع اليونان. وهذا يتعلق أيضا بإمكانية إشراك جنوب أوروبا عبر اليونان في "التيار التركي". نحن نبحث ذلك مع شركائنا الأتراك أيضا، ومع اليونانيين، هذا واقعي للغاية".
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