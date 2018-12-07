رئيس الوزراء اليوناني: أثينا ترى بناء الأمن غير ممكن دون روسيا

أعرب رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن رؤية بلاده لعدم إمكانية بناء أية هيكلية أمنية، أو مناقشة أية مبادرات لتسوية الأزمات الدولية دون مشاركة روسيا.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev اليونان ترغب بتمديد "التيار التركي" إلى أراضيها

موسكو — سبوتنيك . وقال تسيبراس: "اليونان تعتبر عضوا في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، وعليها تنفيذ التزاماتها، لكنها ترى أن أي بناء أمني، أو مبادرة لتسوية الأزمات الدولية، لا يمكنها ألا تضم روسيا، ويجب أن يقوم ذلك على أساس الحوار الصريح معها".

وأضاف أن "هذا هو الموقف الذي أكرره دائما في غضون 3 سنوات ونصف في كل المحافل الأوروبية التي أشارك فيها بصفتي رئيس وزراء اليونان".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم: " أولا نحن ومنذ البداية لم نكن موافقين، وأريد حاليا أن أشير إلى ذلك. بالكاد أستطيع أن أتخيل أي شخص عاقل في اليونان وروسيا قد يظن أن روسيا تحيك مؤامرات ضد اليونان… إنه هراء".