ترامب يختار هيذر ناورت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

سبوتنيك. وخلال إعلان ترامب ترشيحه لناويرت للمنصب وصفها بالـ"موهوبة جدا" و"الذكية جدا" ، معربا عن ثقته في نجاحها في منصبها الجديد، وقد سبق أن أورد اسمها من بين المرشحين لهذا المنصب، مؤكدا أن اختيارها جاء بعد لـ "تفكير جاد للغاية".

يشار إلى أن ناويرت، 48 عاما، هي مراسلة سابقة في فوكس نيوز، وأصبحت متحدثا باسم وزارة الخارجية في أبريل/نيسان 2017.

وكانت السفيرة الأمريكية نيكي هالي، التي عملت في الأمم المتحدة منذ عام 2017، قد أعلنت استقالتها في أكتوبر/ تشرين الأول ، مشيرة إلى أنها ستترك منصبها في نهاية عام 2018.