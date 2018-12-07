مخرج أمريكي يلتقط صورا للقنصلية السعودية لصنع وثائقي حول مقتل خاشقجي

وقضى بين في إسطنبول يومين حيث غادر اليوم تركيا متوجا إلى ولاية ميامي الأمريكية، كما ذكرت وكالة "الأناضول".
وكان خاشقجي قد اختفى، يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم داخل القنصلية.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
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