وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن للتراجع

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري على ضرورة قطع الولايات المتحدة علاقتها بوحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة في بيان، إن "وزير الدفاع التركي يؤكد لجيفري ضرورة قطع الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها بوحدات حماية الشعب".

رويترز: وزير الدفاع التركي أبلغ المبعوث الأميركي الخاص بسوريا بضرورة تخلي واشنطن عن إقامة مواقع مراقبة في سوريا — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 7, 2018

وطالب أكار بتراجع واشنطن عن قرار إنشاء نقاط مراقبة على الحدود التركية، بحسب البيان.

وأضاف أن "تركيا لن تسمح بإقامة ممرا إرهابيا على حدودها الجنوبية".