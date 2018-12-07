وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن للتراجع

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة في بيان، إن "وزير الدفاع التركي يؤكد لجيفري ضرورة قطع الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها بوحدات حماية الشعب".
رويترز: وزير الدفاع التركي أبلغ المبعوث الأميركي الخاص بسوريا بضرورة تخلي واشنطن عن إقامة مواقع مراقبة في سوريا— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 7, 2018
وطالب أكار بتراجع واشنطن عن قرار إنشاء نقاط مراقبة على الحدود التركية، بحسب البيان.
وأضاف أن "تركيا لن تسمح بإقامة ممرا إرهابيا على حدودها الجنوبية".
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