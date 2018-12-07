تسيبراس يطلب من بوتين ربطة عنق

أوضح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سبب عدم ارتدائه ربطة عنق خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشبه ربطة العنق بالحبل "حول عنق الشعب اليوناني" ، لكنه وعد بارتدائها إذا أهداها له الرئيس بوتين.

وقال تسيبراس:

"إذا قدم لي بوتين مثل هذه الهدية، فسوف أرتديها في الاجتماع المقبل".

من جانبه رد بوتين: "أنا موافق".

وعقدت المحادثات في موسكو في وقت سابق من اليوم الجمعة، وبعد الاجتماع تم توقيع العديد من الوثائق المشتركة بين الجانبين.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) 7 декабря 2018 г.

​يذكر أن تسيبراس يرفض ارتداء ربطات عنق خلال لقاءاته الرسمية، في إشارة إلى تعهدات قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية بتخفيف إجراءات التقشف الاقتصادي التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وقبل الانتخابات البرلمانية، وعد الصحفيين بارتداء ربطة عنق فور العثور على حل للمشكلة اليونانية، والانتهاء من تسوية صفقة مع الجهات الدائنة لبلاده بخصوص حزمة الإنقاذ المالي.